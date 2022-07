PM apreende entorpecentes em pontos distintos de Tarauacá

Assessoria de Comunicação da PMAC

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 7° Batalhão, atendeu ocorrências de tráfico de drogas em diferentes bairros de Tarauacá neste sábado, 2 de julho. Uma mulher foi presa e dois jovens foram apreendidos.

Pela manhã, uma guarnição recebeu denúncia anônima, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), de que uma mulher de 45 anos, moradora do bairro Senador Pompeu, estaria traficando entorpecentes. No local, os policiais militares identificaram a mulher, que é monitorada da justiça. Autorizada a entrada na casa, foram encontrados dentro de um guarda-roupa dois invólucros de material aparentando ser cocaína, de aproximadamente 4 gramas, dois sacos de barrilha com o peso aproximado de 472 gramas, além de rolos de papel filme cortados, 220 reais em dinheiro e uma lista com vários nomes.

No período da tarde, a guarnição recebeu várias denúncias de que um adolescente estaria realizando o tráfico de entorpecentes em sua residência no bairro Centro e, inclusive, havia vídeos feitos pelo Serviço Reservado da PM. De acordo com as denúncias e vídeos, outro menor de 16 anos fazia a entrega da droga.

Após autorizada a entrada na casa, o menor, que estava em seu quarto, teria jogado algo pela janela ao ver os policiais. Em sua cama, estava uma certa quantidade de dinheiro. Feitas as buscas no local, os militares conseguiram encontrar um vasilhame com oxidado de cocaína com o peso aproximado de 27 gramas, um celular da marca Samsung, três relógios, 617 reais em dinheiro, entre outros itens. Dentro de sua carteira estava uma lista contendo vários nomes.

Todos os envolvidos nas ocorrências, inclusive o segundo menor, localizado pela guarnição, foram encaminhados para a delegacia local, bem como os itens apreendidos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários