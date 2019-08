A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da 2ª Companhia de Plácido de Castro, apreendeu quatro armas de fogo, duas motocicletas e um menor de idade, além de prender um individuo por receptação e posse de arma de fogo, na tarde desta terça-feira, 13, no Ramal Novo Horizonte, Rodovia AC 40, naquele município.

Um policial militar recebeu denúncias de populares de que havia indivíduos suspeitos conduzindo duas motocicletas em alta velocidade no ramal. Ao chegar ao Km 07, a equipe policial avistou duas motos e rapidamente montou um bloqueio, que foi ultrapassado pelos agentes, os quais seguiram em direções opostas.

Com o apoio de outra guarnição e de uma equipe da Polícia Civil, os militares fizeram o acompanhamento e conseguiram alcançar, na altura do Km 08, o condutor da moto CG Titan 160, placa QLX 1848, que caiu e tentou fugir do local, mas foi detido.

Durante as buscas para localizar a outra motocicleta, uma Honda Bross, placa QLU 4504, a equipe foi acionada via Ciosp, que informou que se tratava de produto de roubo. Por meio do sistema de monitoramento via satélite, localizaram o veículo em uma residência, onde realizaram buscas e encontraram um adolescente de 17 anos, que confessou o roubo e a fuga do bloqueio policial.

Na casa, ainda foram encontradas quatro armas de fabricação artesanal: duas espingardas e duas escopetas, duas delas contendo cartuchos calibre .28 e .36, deflagrados.

Ambos os envolvidos, que afirmaram ser membros de uma organização criminosa e que trouxeram as motocicletas do bairro Rosa Linda, em Rio Branco, foram levados à Delegacia Geral de Plácido de Castro (DGPC), para providências cabíveis.

