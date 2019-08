Mesmo enquanto acontecia a Feira Agropecuária do Acre (Expoacre), o que demandou boa parte do efetivo da Polícia Militar, as demais regionais de Rio Branco continuaram empenhadas no combate ao crime. Neste fim de semana, 03 e 04 de agosto, houve recuperação de veículo, apreensão de drogas e prisões, em ocorrências diversas na capital.

No sábado, 3, policiais militares do 2º Batalhão (2º BPM) prenderam um homem por tráfico de drogas, na travessa Beija Flor, bairro Areal. Na ação foram apreendidos uma escopeta calibre .28, três cartuchos, 60 trouxinhas de cocaína, três tabletes de maconha, além de certa quantia em dinheiro. O envolvido havia saído do presídio Francisco de Oliveira Conde há cerca de três meses.

No domingo, 4, o veículo Chevrolet Classic, de cor bege, placa MZU 8225, foi recuperado por uma guarnição do 1º Batalhão (1º BPM), na rua José de Melo, bairro Bosque, durante o patrulhamento de rotina. O automóvel que, conforme consulta via Ciosp, havia sido furtado no mesmo dia, foi conduzido ao pátio do Detran/AC.

Ainda no domingo, uma equipe do 5° batalhão (5° BPM), durante o patrulhamento, apreenderam uma barra pesando 460kg e mais 30 tabletes de maconha, 10 trouxinhas de cocaína, além de uma balança de precisão, um rolo de insulfilme e duas facas. A ação se deu em uma residência, aparentemente abandonada, na rua João Florêncio, bairro Wanderley Dantas.

Todas as ocorrências, assim como os envolvidos e objetos apreendidos, foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

