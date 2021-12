PM de Assis Brasil prende homem portando garrucha e fazendo ameaças contra populares

Uma denuncia feita às autoridades do munícipio de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do Acre, distante cerca de 330km da capital, prendeu um cidadão que estaria armado, embriagado e fazendo ameaças contra populares em um bairro da cidade.

Uma guarnição da Polícia Militar da 3ª Companhia foi enviada para averiguar o fato no Ramal da Pedreira, localizado no km 2 da BR 317 – sentido Brasiléia, onde constataram que havia uma casa com algumas pessoas numa confraternização com muito consumo de bebida alcoólica.

Todos foram avisados que iriam passar por uma revista pessoal, afim de averiguar se alguém estaria portando algum tipo de arma. Foi quando localizaram o denunciado e realmente constataram que o mesmo estava armado.

A.C.S., de 46 anos, portava um revólver modelo garrucha, calibre 22 e munição extra. De imediato recebeu voz de prisão, sendo algemado e conduzido para a delegacia, sendo disponibilizado para ser ouvido pelo delegado plantonista.

O acusado irá responder por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Após ser ouvido, o mesmo seria levado ao judiciário local para os procedimentos de praxe sobre o caso.

Segundo a comandante da Polícia Militar na regional do Alto Acre, Major Ana Cássia, “A Instituição Militar do Acre, vem atuando de forma enérgica contra crimes nas mais diversas áreas nos municípios da Regional. Estamos trabalhando para fechar o ano com mais baixo índice de registros e continuar da mesma forma no ano de se aproxima. Mesmo com adversidades, temos dado respostas positivas à população e vamos continuar com nosso trabalho em prol da população”, destacou a Major.

Comentários