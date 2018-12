Uma denuncia via 190 ao comando do 10º Batalhão da Polícia Militar em Brasiléia, levou uma guarnição ao um bar localizado no Bairro José Moreira, parte da cidade, afim de investigar um caso de venda ilegal de drogas neste estabelecimento.

Segundo foi apurado pela PM, Daniel Costa Pimentel (32) e Tiago Inácio de Oliveira (25), estariam tranquilamente comercializando drogas aos clientes no local. Com a chegada dos policiais, ainda tentaram se livrar das provas arremessando um maço de cigarro, onde continha as provas.

Daniel foi detido e ao ser revistado, tinha em seus bolsos a quantia de pouco mais de R$ 400 reais, que seria proveniente da venda do entorpecente. Segundo ele, teria autorização para a comercialização do estabelecimento na companhia de Tiago e que dividiam o lucro.

Dentro do maço de cigarro, foram encontradas 12 trouxinhas de cloridrato de cocaína. Também foi encontrado uma sacola com mais 24 unidades, sendo de propriedade de Tiago. Também outras pessoas foram revistadas no local, sendo encontrada material que serial utilizados para embalar drogas.

A dupla foi detida em flagrante e levada para a delegacia, onde ficaria a disposição do delegado plantonista e do judiciário, para realizar os procedimentos de praxe. Foi descoberto também pelos policiais, que o bar estava aberto de forma clandestina, uma vez que possuía o devido alvará para comercializar bebidas alcóolicas, sendo orientado seu fechamento imediato.

