Uma ação evasiva suspeita de um motociclista ocorrida durante a tarde desta quarta-feira, dia 24, chamou a atenção de policiais militares do Policiais Militares do Grupamento GIRO do 10°BPM, que realizavam ronda no Bairro José Hassem, na cidade de Epitaciolândia.

O condutor de uma moto modelo Honda, placas NAC 9995, da Capital, ao avistar a guarnição do GIRO, empreendeu fuga pelas ruas do bairro, fazendo com que se iniciasse um acompanhamento até que fosse abordado.

Ao ser indagado do motivo da fuga ao condutor (não identificado), foi descoberto ao ser realizado uma busca pela placa no sistema do Getran foi confirmado que a moto tinha uma restrição de roubo.

O sinistro teria ocorrido na cidade de Xapuri, distante cerca de 75km da fronteira. A moto e o condutor foram conduzidos para a delegacia da cidade, onde o mesmo seria ouvido pelo delegado plantonista e depois, dado os procedimentos cabíveis na esfera jurídica.

