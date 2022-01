PM do Acre prende homem com aproximadamente dois quilos e meio de folha de coca

A ponte de Rodrigues Alves se tornou a maior reivindicação da região do Juruá dos últimos tempos. A partir da destinação de R$ 12 milhões, feita pela bancada federal do Acre, foi possível que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pudesse iniciar os trabalhos de projeto e execução.

Nesta segunda-feira, 17, o coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão, esteve reunido com o superintendente da autarquia, Carlos Moraes, para acompanhar o andamento dos trabalhos da tão sonhada construção da ponte, que irá interligar Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul via terrestre, pondo fim aos anos de dependência de balsa, que tem causado vários acidentes e colocado em risco a vida das pessoas que precisam fazer a travessia do Rio Juruá.

Carlos agradeceu os esforços do senador e a parceria, ao longo dos anos, nas obras realizadas pelo órgão. “É uma honra receber o senador Petecão, parlamentar que sempre nos apoiou e está muito atento às questões relacionadas ao DNIT e ao estado como um todo. Sabemos que muitas são as necessidades que o estado tem, mas a bancada teve a sensibilidade de alocar esses recursos para Rodrigues Alves”, pontuou o superintendente do Dnit no Acre.

De forma prática, Carlos explicou o processo que antecede a obra. “Nós já estamos com a empresa contratada para elaborar o projeto. Ela já vai iniciar o anteprojeto durante este ano. Após a aprovação, faremos a licitação da empresa que fará o projeto executivo para, finalmente, iniciarmos as obras de construção da ponte de Rodrigues Alves. A gente acredita que até o final deste ano, estaremos com essa empresa contratada para que essa ponte deixe de ser um sonho e comece a se tornar realidade”, explicou.

Petecão falou das cobranças que recebe diariamente, o que motivou a visita ao órgão para acompanhar o andamento da parte técnica relacionada a projetos e licitações. “Não podemos brincar com o sofrimento daquela população de Rodrigues Alves. Vocês viram que, recentemente, caiu um caminhão ao desembarcar da balsa em Cruzeiro do Sul. É de partir o coração. Vocês podem contar comigo, acabou essa história de mentira, essas falsas promessas que todo mês vai sair e não sai. Agora, graças ao trabalho sério da bancada federal, garantimos recursos para iniciarmos as obras. Junto com a equipe competente do DNIT, vamos executar esta importante obra. Tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Aqui, nós só vamos trazer a verdade”, destacou o senador.

Recuperação e reconstrução da BR-364

Sobre a BR-364, o senador Petecão relembrou as diversas reuniões que articulou junto ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, em busca de recursos para a recuperação da estrada. Nas ocasiões, o ministro garantiu os recursos e em dezembro de 2021, os trabalhos já haviam iniciado. Além disso, Tarcísio informou que o projeto de reconstrução da estrada já estava sendo desenvolvido para 2022.

Petecão destacou a importância do apoio do governo federal para viabilizar a recuperação e reconstrução da estrada. “É um desafio grande, não meço esforços para sensibilizar o ministro e o presidente da República da necessidade de reconstruirmos a estrada mais importante no nosso estado. Muitas famílias dependem disso para sobreviver”, concluiu o parlamentar.

