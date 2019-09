A PM destacou que os envolvidos são considerados articuladores de crimes por todo o Vale do Juruá

A Polícia Militar do Acre, por meio do 6° Batalhão, frustrou uma festinha de criminosos no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, neste fim de semana.

Após receber a informação, os policiais da guarnição de serviço se deslocaram até o local. Ao chegar, foram recebidas a tiros pelos criminosos. No entanto, após o conflito, os militares conseguiram prender os criminosos e encaminhá-los para a delegacia de flagrantes, juntamente com um revólver 38 apreendido.

A PM destacou que os envolvidos são considerados articuladores de crimes por todo o Vale do Juruá.

