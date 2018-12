Um patrulhamento realizado por uma guarnição do 10º Batalhão do Alto Acre, através da companhia de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), no Bairro Leonardo Barbosa em Brasiléia, obteve êxito em deter dois jovens acusados de tráfico e associação ao tráfico naquela localidade.

Segundo foi registrado, dias antes na mesma casa, a fuga dos dois suspeitos que estariam realizando tráfico, deixou uma grande quantia de drogas para trás após serem alertados da presença dos policiais.

Desta vez, não contaram com a mesma sorte. Francivaldo de Paiva Oliveira (18), juntamente com o comparsa de 17 anos, ainda tentaram fugir correndo por dentro do matagal e pulando cercas do bairro.

Após detenção dos acusados, ambos foram conduzidos para delegacia da cidade, ficando à disposição da justiça local para os procedimentos cabíveis. A droga e o dinheiro proveniente do comercio ilegal, também foram entregues às autoridades.

