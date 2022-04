PM oferece instrução de atendimento pré-hospitalar tático a profissionais da Segurança Pública

Capacitar profissionais da Segurança Pública para atuar em situações de agente ferido em confronto, salvaguardando a vida do policial, é objetivo do treinamento realizado nos dias 27 e 28, quarta e quinta-feira. O curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático, oferecido pela Polícia Militar do Acre (PMAC), atendeu policiais militares, rodoviários federais e membros do Poder Judiciário.

Desenvolvido nas dependências do Estádio Arena da Floresta, o treinamento teve inicialmente uma parte teórica e, no segundo dia, a prática, com oficinas didáticas. Williane Ribeiro, que atua no no serviço de Rádio Patrulha (RP) do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) e faz parte do corpo docente, entende que a instrução é de fundamental importância.

“Nós, policiais militares que trabalhamos nas ruas e nos deparamos com situações de um evento crítico, com essa capacitação estaremos aptos a atendê-los de forma adequada”, destaca.

O tenente Bruno Ricarte, organizador do curso, explica: “O curso oferece instruções que podem aumentar o tempo de vida do policial até a chegada do socorro adequado”.

Já Raimundo Fontes atua há 25 anos como policial judiciário do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e pela primeira vez participa de um curso voltado para essa área de atuação.

“Embora sejamos uma polícia que tenha suas especificidades porque o trabalho é mais confinado, mais interno, [a capacitação] tem uma importância fundamental para o bom desempenho dos nossos serviços”, diz.

Mais um ciclo de capacitação profissional oferecido a policiais está previsto para a próxima quarta e quinta-feira, 4 e 5, também nas dependências do Estádio Arena da Floresta.