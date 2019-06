A Polícia Militar do Acre, através de militares da radiopatrulha 401 do 4° BPM lograram êxito na prisão do autor do homicídio contra Melina Queiroz de 12 anos, ocorrido no bairro do Calafate, dentro do comércio do seu pai.

Os policiais militares receberam, via CIOSP, a informação da localização do homicida identificado como David de Souza Leão 22 anos, vulgo ‘Toga’, e de imediato se deslocaram ao local e realizaram o cerco à residência indicada. Sem saída, o homicida se entregou, e a guarnição obteve êxito na ação. A prisão ocorreu numa invasão na rua Padre Cícero, bairro da Paz.

Melina Queiroz Pimentel, de 12 anos, foi morta dia 18 de abril, depois de ser atingida com um tiro na cabeça no Conjunto Ilson Ribeiro, em Rio Branco.

O autor foi preso em virtude de um mandado de prisão expedido pela justiça.

