Após receberem uma denuncia que um foragido da Justiça do Acre estaria escondido na fronteira, homens do 10º Batalhão da Polícia Militar, iniciaram uma busca pelo bairro Três Botequins em Brasiléia, afim de localizar Deivid Nogueira da Silva Tavares (25), sendo localizado um bar.

Contra o acusado, vários crimes estão sendo descobertos depois que o mesmo rompeu sua tornozeleira eletrônica na capital, Rio Branco, e buscou refúgio na fronteira. Segundo o B.O., Deivid é apontado com principal envolvido em crimes de roubos na cidade de Brasiléia na companhia de comparsas.

Um desses, seria a invasão em uma residência nas proximidades do novo hospital, onde renderam as vítimas com armas de fogo, as trancando no banheiro para levarem motos dias atrás. O acusado também teria conseguido fugir de um cerco policial e vinha sendo procurado desde então.

Deivid que faz parte da facção Comando Vermelho (CV), também é apontado no envolvimento em um roubo a uma fábrica de refrigerante na cidade de Senador Guimard e envolvimento com um parente em uma panificadora localizada na parte alta da cidade de Brasiléia.

Após sua prisão, Deivid foi conduzido para a delegacia de Brasiléia onde ficou sabendo do mandado de prisão em seu desfavor, podendo ser transferido para o presídio estadual FOC a qualquer momento.

