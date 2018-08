Homens da Polícia Militar do 10º Batalhão do Alto Acre foram acionados pela delegacia de Epitaciolândia, sobre uma denuncia que havia uma prática em andamento de furto de gado acontecendo na zona rural do município, em uma fazenda localizada no ramal Tucunduba, na noite desta quarta-feira, dia 29, por volta das 21h40.

Quatro homens foram detidos inicialmente, os motoristas dos dois caminhões que foram contratados para levar cerca de 16 bois e outros dois que estariam em um carro particular. Quando foram abordados, foi constato que não havia o documento GTA, que libera o transporte dos animais e para onde estariam levando.

Depois de muitas contradições, foi descoberto que o gado estava sendo levado para o lado boliviano em Cobija clandestinamente, onde seriam abatidos. O principal suspeito seria o gerente da fazenda que estaria desviando animais da fazenda, aproveitando a ausência do patrão que se encontra no estado de São Paulo.

Os quatros foram levados para a delegacia junto com o gado e ficaram à disposição do delegado. Durante o dia desta quinta-feira (30), os motoristas foram liberados, mas ficaram detidos o gerente e outro suspeito.

Se acredita que o ilícito já vinha acontecendo a muito tempo, uma vez que outras denuncias haviam sido registradas. Além do abate clandestino no lado boliviano, a venda da carne em açougues na fronteira está sendo investigada e possível envolvimento de outras pessoas em roubo de gado.

