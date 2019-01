Foi conduzido para a delegacia da cidade de Brasileia na noite desta quarta-feira, dia 30, Raul José Silva de Assis, de 27 anos, acusado de furtado uma moto de placa boliviana ND 2052, durante a tarde do mesmo dia, detida no pátio do 6º Ciretran.

Segundo foi obtido, Raul esteve no órgão na tentativa de retirar o veículo, mas, teria sido negado pelo fato do veículo estar em nome de outra pessoa, sendo necessário a presença para poder se responsabilizar pela retirada com os devidos documentos.

Raul teria ido em sua casa e pegou uma cópia da chave e voltou ao prédio. Se aproveitando de um momento de descuido de funcionários, montou na moto, ligou e foi embora, achando que nada poderia acontecer consigo.

Sua presença no órgão foi registrada pelo sistema de segurança, o que facilitou a identificação após notarem a falta do veículo no pátio. Com a identificação, os policiais iniciaram buscas pela fronteira, sendo descoberto posteriormente, onde o Raul trabalhava.

O mesmo foi localizado por volta das 22h00 em seu local de trabalho, onde foi detido e levado para a delegacia juntamente com a moto, ficando à disposição do delegado plantonista no decorrer do dia.

