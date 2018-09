Os policiais militares do 10º Batalhão do Alto Acre, atenderam um chamado de um possível furto de moto que estaria ocorrendo no centro da cidade de Brasiléia, no final do dia desta quarta-feira, dia 5, e teria dois suspeitos no local.

Ao abordarem a dupla, um ainda tentou fugir, mas, foi alcançado e detido. Foi quando os policiais identificaram e souberam o real motivo da tentativa de fuga após a chegada da equipe. Ambos estavam portando entorpecentes.

A dupla foi identificada como; Samuel Araújo Cunha (24) e Thiago Franco dos Santos (20). O primeiro a ser detido, portava alguns tabletes de maconha e o segundo que tentou fugir, estava com a quantidade maior além da droga sintética.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), Thiago teria dito que comprou a maconha pelo valor de R$ 800 reais no lado boliviano, além das pílulas de ecstasy que teriam sido adquiridas na capital Rio Branco e não teria identificado o fornecedor.

A dupla, juntamente com a droga e a moto, foram conduzidos para a delegacia do município.

