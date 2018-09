A Polícia Militar do Estado do Acre realizou a solenidade de encerramento da 75ª Instrução de Nivelamento de Conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública, em Rio Branco. Participaram do treinamento 82 policiais militares, incluindo pm’ s de Goiás e Amazonas. O evento foi realizado na quarta-feira, 05 de setembro, no auditório do bloco de Medicina da Uninorte.

Os treinamentos tiveram duração de 30 dias e foram realizados no Centro Integrado de Segurança Pública (Cieps). Os militares passaram por instruções teóricas e práticas, aprimoramento e padronização de doutrinas policiais.

O nivelamento de Conhecimento (INC) da Força Nacional é planejada e realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e visa capacitar os policiais militares e os demais agentes de forças de segurança pública a estarem habilitados para atuarem nas operações da Força Nacional.

O comandante-Geral da PM, Coronel Marcos Kinpara, agradeceu aos envolvidos pela capacitação. “Quero agradecer por todo empenho desta equipe da força nacional, que capacitou e habilitou nossos profissionais para atuarem junto a força. A palavra hoje é agradecimento, a todos, incluindo os familiares que dão todo suporte e apoio aos militares que se dispõem a ir em busca de aprimoramento.”

