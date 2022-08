PM recupera moto com restrição de roubo e prende suspeito em flagrante

A prefeitura de Epitaciolândia aceitou o desafio de sediar a os Jogos Escolares e receber atletas de todo o Estado do Acre, para isso montou uma megaestrutura com alojamentos, refeitórios e apoio logístico para receber centenas de alunos desportistas, com as equipes técnicas de vários municípios acreano.

O prefeito Sérgio Lopes montou várias equipes para garantir que os visitantes fossem bem recebidos.

Para o secretário municipal de esporte, Joãozinho Ferreira, os jogos escolares é uma oportunidade para que os alunos sigam carreira no esporte, pois recebem treinamento e ganham experiência com competição.

O secretário estadual de esportes, Júnior Santiago, falou do sucesso dos jogos e parabenizou a prefeitura pelo apoio na realização das competições. “Aqui, em nome do Governo do Estado, queremos agradecer a Prefeitura de Epitaciolândia por sediar os Jogos Escolares, graças ao esforço de todos está sendo esse sucesso, ao prefeito Sérgio Lopes o nosso muito obrigado por acolher toda a equipe e nossos desportistas.”

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhou os jogos e falou da sua importância para nosso município. “Estamos mudando a vida de centenas de jovens que se dedicam ao esporte. Tivemos as finais dos jogos de vôlei de areia e de quadra e os times que ficaram em primeiro lugar irão seguir para competições nacionais, esses alunos nos orgulham pela disciplina e dedicação. Deixo o convite para semana que vem, a partir do dia 03 de agosto, para os jogos de futsal, venham se emocionar com nossos jovens esportistas.” Ressaltou Sérgio Lopes.

