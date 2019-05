Mais um caso de roubo de uma moto na zona rural de Brasiléia, foi registrado no Ciosp na noite desta sexta-feira, dia 24. O fato teve início do km 14 da BR 317 (Estrada do Pacífico), por volta das 3h00 da madrugada de quinta-feira, dia 23.

Segundo foi registrado, o proprietário da moto modelo Yamaha, placa NXS 9577, acionou às autoridades após perceber que seu bem foi levado para a cidade. O mesmo iniciou uma busca e descobriu que o suspeito estaria pelo bairro José Moreira.

Foi quando os policiais do 10º Batalhão do Alto Acre, iniciaram uma busca pelo bairro. Ao localizar a casa onde estava a moto, a mesma foi cercada e os moradores chamados e uma jovem de 15 anos tentou despistar os policiais dizendo que o suspeito do furto, também menor de 16 anos, não estava.

Foi quando os policiais entraram e localizaram o menor infrator que não esboçou reação e se entregou. Os jovens foram conduzidos para a delegacia, onde ficariam a disposição das autoridades e do Ministério Público.

Um terceiro que havia ajudado no furto da moto também foi identificado e os policiais estão à sua procura. A moto que já estava sem placa, foi restituída ao proprietário.

