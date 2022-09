Poder Judiciário funcionará em regime de plantão nos dias 5, 6 e 7 de setembro

A segurança pública do Acre teve importantes conquistas na gestão de Gladson Cameli, candidato à reeleição ao governo do Estado pela coligação Avançar para Fazer Mais. Para garantir a proteção das famílias nos próximos quatro anos, as propostas são ainda melhores, assegurando a continuidade dos avanços.

Durante o lançamento da candidatura da Delegada Carla Britto à deputada estadual, neste sábado, 3, em Cruzeiro do Sul, Gladson Cameli falou sobre o fortalecimento e criação de mais delegacias especializadas no atendimento à mulher.

“Em nosso segundo mandato, vamos defender uma de suas bandeiras, que é a ampliação no número de delegacias para as mulheres no interior do estado. Precisamos que as mulheres sejam atendidas com mais dignidade”, afirmou o candidato a governador.

Delegada da Polícia Civil há dez anos, Carla Britto disputa sua terceira eleição. A candidata defende a construção de uma policlínica para policiais civis, instalação do Instituto Médico Legal (IML) nas regionais do Alto Acre e Tarauacá/Envira e criação de mais l oportunidades para o primeiro emprego.

“Minha campanha é totalmente pé no chão. Defendo a união de propósitos sempre pensando naqueles que mais necessitam e precisamos manter nosso estado no rumo certo”, concluiu.

Segundo Ney Amorim, a eleição de Carla Britto será uma vitória dos mais humildes. “Como delegada, ela desenvolve projetos sociais fantásticos e, na Assembleia, poderá ajudar ainda mais a população do nosso estado”, disse o candidato a senador.

