Poder Judiciário obriga homem a não divulgar imagens íntimas de ex-companheira

O comerciante e idoso Raimundo Nonato Gerinaldo, de 71 anos, foi vítima de assalto pela quarta vez, nas primeiras horas desta terça-feira (13), na rua Guilherme Ferreira, no bairro Hermínio de Melo, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações de uma testemunha que pediu para não se identificada, Raimundo é um comerciante muito querido no bairro, mas devido a falta de segurança, já é a quarta vez que tem o comércio assaltado, e todas as vezes o idoso entra em luta corporal com os assaltantes, mas sempre tem algum bem subtraído.

Desta vez, Raimundo precisou ser socorrido por populares e levado ao Hospital Epaminondas Jácome, com um corte profundo na cabeça e um sangramento ativo, devido ter sido agredido na golpes de coronhadas de uma garruncha. O homem recebeu atendimento médico, passou algumas horas em observação clínica e depois foi liberado para voltar para sua residência.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Delegacia de Policia Civil de Xapuri, que tem a frente o investigador Eurico Feitosa, que é um dos policiais civis mais atuando na região do Alto Acre. Segundo o agente, apenas um assaltante realizou essa ação criminosa, mas não está descartada a possibilidade de haver a participação de mais um criminoso, que poderia estar dando cobertura no crime.

Durante o assalto, o idoso teve mais de R$ 1 mil levados, dinheiro que estava guardando para pagar o fornecimento de mais uma entrega de refrigerantes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários