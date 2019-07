Oliveira está internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb). Ele perdeu o baço, um dos rins, parte do intestino grosso, e a família fez campanha de doação de sangue para ajudá-lo.

O caso é investigado pela Delegacia da 3ª Regional da Polícia Civil, que fica na Baixada da Sobral. Ao G1, o delegado responsável pelas investigações, Ricardo Casas, explicou que os investigadores estão em campo em busca de pistas e testemunhas que ajudem a elucidar o crime.

“Dei o despacho para que sejam iniciadas as investigações. Ainda não sabemos o que aconteceu, vamos começar a ouvir as pessoas, expedimos a ordem de missão e minha equipe tem só dois policiais com muita demanda. Já iniciamos as investigações e tentamos localizar o responsáveis”, complementou Casas.