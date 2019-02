Droga seria enviada para outro estado

O delegado responsável pela Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE), Pedro Resende, apresentou na manhã desta terça-feira (12), os resultados de uma ação deflagrada no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco. 14 kg de produto entorpecente foram apreendidos e dois homens presos sob suspeita de cometer o crime de tráfico.

Segundo o delegado, eles já vinham investigando Farle dos Santos Mangabeira, de 34 anos, e na tarde de segunda-feira (11), receberam a informação de que ele estaria movimentando uma boa quantidade de drogas no bairro Santa Inês. Eles saíram para as buscas e encontraram o suspeito em um veículo com um parente identificado como Edinilson Souza da Silva, de 32 anos.

No momento da abordagem, Farle chegou a desobedecer a autoridade policial que pediu que ele saísse do veículo e quebrando um aparelho celular. Durante a revista, dentro do automóvel encontraram o produto entorpecente que após pesado rendeu 14 kg de cocaína. Avaliada, a droga chega ao valor de R$ 300 mil reais.

“A droga veio da Bolívia e estava guardada aqui em Rio Branco com o Farle. Ele ia fazer a entrega a um caminhoneiro que levaria para fora do estado. Farle tem duas condenações por tráfico de drogas, além de uma por roubo. Atualmente cumpre medida em regime semi aberto e ainda tem sete anos a cumprir de pena”, disse Pedro Resende.

Comentários