Polícia apreende 6 toneladas de maconha no estado do Rio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram seis toneladas de maconha em uma carreta com carga de madeira. A abordagem ao veículo, às 22h15 de ontem (30), foi no quilômetro 22 da BR-040, Rodovia Washington Luiz, no município de Três Rios, no sul do estado do Rio. Sete suspeitos foram apreendidos.

De acordo com a PRF, a carreta saiu de Mato Grosso e ia para a comunidade Nova Holanda, no Conjunto de Favelas da Maré, na zona sul do Rio. Ainda na ação, os agentes apreenderam quatro veículos.

O porta-voz da PRF no Rio, Thiago Arruda, informou que, embora a carreta tenha começado a viagem em Mato Grosso, a droga foi colocada sob tiras de madeira no baú do caminhão, no estado de Mato Grosso do Sul.

“Em fiscalização, os policiais, ao retirarem a madeira, vislumbraram inúmeros pacotes de maconha, o que gera em torno de R$ 12 milhões a R$ 13 milhões de prejuízo às organizações criminosas. Também foram verificados três batedores, que estavam fazendo o deslocamento junto com o caminhão”, acrescentou.

Os suspeitos apreendidos e a carreta com a droga foram levados hoje (31) para a Superintendência da Polícia Federal (PF), no Rio. “As pessoas [envolvidas nos crimes] poderão pegar penas de 5 a 15 anos, respondendo ao crime tanto de tráfico de drogas como de associação criminosa”, finalizou o porta-voz.

Os nomes dos detidos ainda não foram divulgados.