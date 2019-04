“Temos quatro meses de trabalho árduo que buscou atingir essas facções no que é mais lucrativo para eles. Também tiramos de circulação as pessoas que tinham poder de comando e influência financeira aqui na cidade”, disse o secretário.

De acordo com o delegado Pedro Resende, o entorpecente seria distribuído todo na capital. Ele reforça que o resultado da ação foi fruto da parceria entre as especializadas como DHPP e Decore, além do Ministério Público do Acre (MPA-AC) e Judiciário, que expediu os mandados após relatório.