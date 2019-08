Entre as medidas apresentadas no Plano de Ação está o cadastramento dos motoristas de aplicativos na Sejusp.

Com o objetivo de prevenir e combater os crimes que têm como vítimas os motoristas de aplicativos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, apresentou aos representantes da categoria, um plano de ação que irá integrar o órgão a esses profissionais, proporcionando alternativas que evitem qualquer eventualidade criminosa.

“É um conjunto de medidas que adotaremos juntamente com os motoristas de aplicativos, com os usuários do serviço, prefeitura e vários órgãos empenhados em aperfeiçoar e melhorar as condições de trabalho desse tipo de transporte”, destacou o coordenador do Ciosp, tenente coronel Luciano.

Entre as medidas apresentadas no Plano de Ação está o cadastramento dos motoristas de aplicativos na Sejusp. Com isso não só os profissionais, mas também os usuários terão mais segurança na utilização do serviço, bem como os motoristas cadastrados, passarão por um treinamento de prevenção aos crimes contra a categoria.

“Nós iremos receber um formulário, que será interessante que todos os associados preencham para que a Secretaria de Segurança conheça os motoristas, e que os usuários se sintam mais seguros com essa medida. Outro ponto importante é que a partir desse Plano de Ação, nós iremos receber um treinamento adequado e nos encontrar uma vez por mês com a cúpula da segurança para pontuar o que melhorou e onde ainda precisamos acertar”, disse o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos, Rodrigo Vale.

