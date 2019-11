A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul apreendeu 24 quilos de maconha e cocaína que estavam em um ônibus que partia para Rio Branco.

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul apreendeu na noite desta terça, 19, na Variante , 24 quilos de maconha e cocaína que estavam em um ônibus que partia para Rio Branco.

A ação foi comandada pelos Lindomar Ventura e Alexnaldo Batista. Um cão farejador de nome Narco, foi usado na operação.Ninguém foi preso, mas a Polícia Civil segue as investigações.

O delegado Lindomar Ventura diz que as operações na região foram intensificadas. “Buscamos coibir crimes de tráfico na BR-364, que é a principal saída de Cruzeiro e região”.

O titular da Delegacia Antidrogas, Alexnaldo Batista cita que “nosso papel é desarticular o tráfico de drogas e combater as facções seguindo as diretrizes do governo do Estado no combate ao narcotráfico. Foi um trabalho duro de investigação e toda a equipe está de parabéns”. Concluiu.

