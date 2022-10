Polícia Civil apreende droga e armas em Assis Brasil

Na manhã desta sexta-feira, dia 21, o prefeito Jerry Correia, o vice-prefeito Reginaldo Martins e os vereadores Jura Pacheco, Gilda Almeida e Wemerson Martins, além de servidores públicos e populares, participaram do ato de entrega da pavimentação em tijolos de um trecho da rua Francisca Amélia, localizada no bairro Cascata. O investimento faz parte do projeto “Construindo com Você”, que tem o apoio do Governo do Estado.

“Essa é uma obra que parece pequena, mas o significado é muito grande, pois mostra a força de vontade dessa gestão em trabalhar para reconstruir nossa cidade”, comentou o vereador Jura Pacheco.

O projeto “Construindo com Você”, lançado pelo prefeito Jerry no início do mês de outubro, tem o objetivo de recuperar ruas, calçadas e espaços públicos utilizando a mão-de-obra local e envolvendo a comunidade beneficiada. Nessa primeira etapa do projeto o Governo do Estado, por meio do Deracre doou cerca de 100 milheiros de tijolos maciços para ajudar nas obras de recuperação de vias públicas.

“Vai melhorar muito para nossa igreja, pois no inverno muitos irmãos deixavam de vir ao culto por conta da lama. Esse problema foi resolvido com muita força de vontade e empenho dessa atual gestão. Nossa oração é para que Deus continue abençoando o prefeito e toda sua equipe”, disse o pastor Osias Santana, presidente da Assembleia de Deus Ministério de Rio Branco em Assis Brasil.

Em suas palavras o prefeito Jerry Correia disse que o projeto continua, mesmo com a chegada das chuvas.

“Convido todos os moradores para nos ajudar a recuperar nossas ruas e espaços públicos. Estamos adquirindo materiais e precisamos trabalhar em mutirão voluntário para contemplar mais ruas e beneficiar mais moradores. O Governo do Estado é nosso parceiro e já está envolvido nesse projeto. Agora é hora de unir forças e trabalhar pelo bem comum”, afirmou Correia.

