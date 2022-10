Polícia Civil apreende menores envolvidos em várias tentativas de homicídio em Sena Madureira

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na tarde desta quinta-feira, 13, a Polícia Civil em Sena Madureira/AC, apreendeu os menores, C.H.F.R. (15 anos) e K. da S. R. (17 anos) na região do Bairro da Pista, em Sena Madureira.

Com os menores foram localizados drogas e uma balança de precisão que indicam a conduta criminosa análoga ao Crime de Tráfico de Drogas.

Contra C.H.F.R. (15 anos) também foi cumprida a medida cautelar de internação vez que o menor é acusado da pratica do crime de Homicídio, fato ocorrido no dia 21.07.2022 contra a vítima João Delmiro Batista (25 anos).

A vítima trabalhava como gari e se dirigia para a região do Bairro Niterói, foi revistado e identificado como suposto membro de organização criminosas diversa.

Contra K. da S. R. (17 anos) já se pleiteou a medida cautelar de internação provisória por ser acusado do Homicídio e Tentativa de Homicídio ocorrido no dia 26.07.2022 conta a vítima Welison Coelho de Souza e Riquelme de Souza Oliveira onde ficou apurado que na companhia de mais 8(oito) pessoas, que cumprem pena na Penitenciária Evaristo de Moraes, se deslocou até o Bairro Niterói e além de tentar contra a vida das pessoas, tentou incendiar casa e pintou com tinta as iniciais de uma determinada Organização Criminosa.

Como se não bastasse, a dupla de menores também confessaram a participação em 4(quatro) tentativas de Homicídios ocorridas no dia 11.10.2022 também no município de Sena Madureira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários