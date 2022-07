Polícia Civil busca autores que vandalizaram estátua de Chico Mendes na capital

Uma confusão em um hotel de Epitaciolândia, no Alto Acre, terminou em registro de ocorrência na delegacia e acusação de homofobia. O boletim foi registrado por Ocidenir da Silva Martins, que se declara homossexual e é casado com uma mulher trans, de nome social Nicole Euros. Ocidenir e Nicole acusam Adilson Luiz de Santana, dono do hotel Vale das Orquídeas, de homofobia.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Epitaciolândia, o casal, após chegar ao hotel foram recepcionados e levados para o quarto. Após alguns minutos teriam recebido um chamado da recepção e teriam sido comunicados de que precisariam deixar o estabelecimento, já que o hotel não aceitaria a presença de um filhote de cachorro pertencente ao casal. Ao questionarem o fato de que na hora da reserva e do pagamento não teriam sido informados de que não poderiam entrar com o animal, teriam sido vítimas de homofobia.

À reportagem do ac24horas, Ocidenir contou que foi vítima de homofobia. “O proprietário nos disse que seu estabelecimento é reconhecido por receber e ter condutas tradicionais, não aceitava casal estranhos e que não precisaria da gente, nem do nosso dinheiro. Passamos por uma situação preconceituosa , constrangimento e humilhação perante as pessoas”, relatou.

O ac24horas procurou o proprietário do hotel. Ao ligar no telefone informado no boletim de ocorrência, a ligação foi atendida por Angélica Feliciano da Silva, gerente do hotel e que seria a pessoa que teria ligado para a polícia militar relatando a confusão. Ao atender a ligação da reportagem, Angélica apenas informou que Adilson já estava dormindo e que não podia falar. espaço segue aberto, caso haja interesse em se manifestar.

