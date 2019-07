Na manhã de ontem quarta-feira, 03, o serviço de investigação da delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, concluiu a investigação do desaparecimento do jovem Airysson Farias, de 15 anos, que desapareceu nas águas do Rio Acre, após ir brincar com amigos.

De acordo com o Inspetor Investigador Eurico Feitosa, que trabalhou no caso, coordenado pelo Delegado Alex Danny, a investigação durou 24 dias entre sábados, domingos e feriados. Foram ouvido partes envolvidas que seriam colegas menores de idade.

As investigações levantaram que a vítima chegou na praia do Mirantes Bar, localizada no centro da cidade de Xapuri, por volta das 11h20 do domingo, no dia 09 de junho, acompanhado de um amigo menor de idade.

No decorrer das diligências, foi identificado mais seis garotos menores de idade, entre 10 e 14 anos, que apresentaram atitudes suspeitas no momento em que estavam saindo da praia por volta das 16h30, daquela tarde de domingo.

Os menores que foram identificados em atitudes suspeitas, de acordo com a investigação, estavam acompanhado de Airysson Farias quando ele foi visto pela última vez tomando banho no rio.

Através da investigação, ficou comprovado que Airysson Farias foi morto afogado pelos próprios amigos quando estavam brincando do chamado “caldo”, quando um empurra o outro para dentro do rio, momento que a vítima desapareceu nas águas do rio Acre.

O delegado Alex Danny juntamente com Inspetor em conversa com a comandante do Corpo de bombeiro de Xapuri, com objetivo de ser realizada novas buscas nas proximidades onde ocorreu o afogamento, mas pelo tempo, é impossível a localização do corpo do mesmo.

De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, o que chamou atenção na investigação, foi que os menores envolvidos no caso, se encontravam tomando banho no rio Acre escondidos dos pais, principalmente a vítima, o que dificultou bastante investigação.

