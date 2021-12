Polícia Civil cumpre 1.643 mandados de prisão no Acre

Ascom /Policia Civil do Acre

Como parte do planejamento estratégico de enfrentamento à criminalidade e à violência, mais de mil e seiscentos mandados de prisão foram cumpridos durante o período de 01 de janeiro a 30 de Dezembro de 2021 no Acre com intuito de desarticular grupos criminosos e pessoas que estão em débito com a justiça.

Durante 12 meses de 2021, sob a coordenação do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), o Núcleo Especial de Capturas (NECAP) prendeu mais de 341 pessoas envolvidas em crimes como: homicídio, tráfico, roubo majorado, estupro, furto, violência domestica, organização criminosa e associação para o trafico.

Em balanço geral dos 12 meses foram cumpridos 1.643 (um mil, seiscentos e quarenta e três) mandados de prisão pela Polícia Civil, sendo que deste quantitativo, 341 (trezentos e quarenta e um) foram cumpridos pelo Núcleo Especial de Capturas – NECAP. Esse quantitativo representa um aumento de mais de 100% (cem por cento) se comparado com o mesmo período de 2020 quando houve um total de 145 (cento e quarenta e cinco) mandados de prisão cumpridos pelo referido Núcleo.

O resultado é significativo, uma vez que a retirada de agentes criminosos de circulação é fundamental para manutenção da segurança publica. As ordens judiciais foram expedidas pela justiça do acre em processos já transitado e julgado com sentença definitiva por crimes supracitados. Competiu ao Núcleo Especializado em Capturas da Polícia Civil (Necap/PC) o cumprimento dos mandados de prisões em Rio Branco.

As ações da Policia Civil do Acre vem contribuindo de maneira significativa com as demais forças de segurança do Estado para mitigar ações criminosas e por consequência a diminuição dos índices de criminalidade no Estado.

O combate à impunidade se materializa com a pena, que é a resposta estatal diante do cometimento de uma infração penal. É fundamental que essa resposta seja dada com a maior rapidez possível, dentro do devido processo legal, e a Polícia Civil não tem medido esforços para exercer o seu ofício, atuando sempre em prol da sociedade.

Comentários