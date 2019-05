Uma grande operação realizada por agentes da Polícia Civil do município de Epitaciolândia, sob comando do delegado Luís Tonini, deu um duro golpe no crime organizado que vinha crescendo na cidade.

Segundo foi apurado, os investigadores já vinham monitorando dois indivíduos que vinham comercializando drogas nos bairros da cidade. Após serem identificados como Vicente Moreno Araújo (20), juntamente com seu cunhado, Jeferson Silva dos Santos (19), vulgo ‘China’.

A prisão dos acusados aconteceu durante o dia desta segunda-feira, dia 27, quando fecharam o cerco, após descobrir o ‘negócio’ de China e Vicente, quando comercializavam entorpecentes em plena luz do dia, principalmente nos bairros José Hassem e Alto Alegre.

Quando detiveram os dois, foi encontrado uma quantidade de material para embalar maconha e cocaína, além de trouxinha já prontas para serem comercializadas. Também foi possível apreender um caderno de anotações, uma espécie de ‘livro contabil’, das vendas realizadas e dinheiro provenientes da venda.

Também foi encontrado, uma lista com nomes de pessoas que teriam sido recrutadas para fazer parte do grupo criminoso Bonde dos 13 (B13). Todos os nomes serão investigados pelas autoridades, juntamente com a contabilidade anotada.

Vicente que ainda estava de tornozeleira eletrônica, perderá os benefícios da Justiça e será encaminhado para o FOC nas próximas horas.’China’ que teria sido liberado a poucos meses, também poderá ser transferido.

Veja vídeo reportagem abaixo.

