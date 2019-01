Um trabalho realizado na tarde desta quinta-feira (10) na cidade de Xapuri, distante cerca de 175km da capital do Acre, fez com agentes da delegacia chegassem até um grupo de pessoas lideradas por uma mulher apenas identificada como “Rainha do Pacífico”, ligados ao grupo criminoso ‘Bonde dos 13’.

Segundo foi apurado, a mulher mais alguns comparsas, estariam na cidade a poucos dias e passaram a ‘recrutar’ pessoas para a facção, realizando ‘batismo’ oficializando a acesso para o mundo do crime.

Àqueles que se recusavam após o contato, estariam recebendo ligações seguidas de ameaças, caso não aceitassem. Fato que gerou algumas denuncias que passaram a ser investigadas, até ser realizado o cerco pelos agentes que localizaram a mulher.

No momento da abordagem pela cidade, os policiais que estavam sendo coordenado pelo investigador Eurico Feitosa, teria sido localizado drogas e até uma menor que estariam ajudando no recrutamento pela cidade. Não foi possível a identificação das pessoas envolvidas.

O caso está sendo inicialmente tratado como ameaças, associação ao tráfico, comércio ilegal de drogas e envolvimento com facções criminosas. Todos foram levados para a delegacia e estão à disposição do delegado titular da mesma, Alex Danny.

A equipe do jornal oaltoacre.com, tentou o contato com delegado através do celular, mas não foi possível, para que pudesse fala sobre o assunto.

