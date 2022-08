Polícia Civil de Xapuri prende homem acusado de praticar diversos furtos na cidade

O órgão responsável e a empresa consorciada já esta a aproximadamente 1 ano e 10 meses trabalhando sobre a construção da ponte, trabalho que tem gerado emprego para população local e aquecido a economia na região.

De acordo com as informações de Rivelino, Técnico de Segurança do Trabalho da ponte do Rodonel do anel viário em Brasiléia, a ponte tem previsão para ser concluída no mês de Dezembro conforme o estabelecido no contrato. O mesmo ressalta que dentro do cronograma, está tudo em perfeito andamento para que o prazo seja cumprido.

Rivelino relatou ao jornal oaltoacre.com que. até o momento não há registro de acidentes por parte de trabalhadores na obra, por ser o responsável técnico na área de segurança, revela que tem tratado os funcionários com muita cautela dentro das normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e tem efetuado diversos cursos sobre os procedimentos básicos de saúde e segurança no trabalho de alto risco.

“Em caso de visita por parte de Imprensas, Universitários e demais, deverá apresentar-se com calça comprida jeans e Ténis, ao chegar no local, serão instruído pelos técnicos de segurança responsável pelo local a como proceder em caso de acidente, não recomendamos o comparecimento de pessoas com suspeitas de Covid-19 para segurança de nossos funcionários,” finalizou Rivelino.

Os trabalhos da ponte estão sendo efetuados por meio de parceria entre governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e Consórcio Cidade/CZS/Meta. Com um orçamento de R$ 60,4 milhões, o anel viário deverá ter 10,3 Km de extensão contando com faixas de rolamento para veículos, acostamentos e passarelas exclusivo para pedestres que interligará os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia melhorando o tráfego de veiculo nas cidades gêmeas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários