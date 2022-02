Polícia Civil deflagra “Operação Contenção” e cumpre treze ordens judicias e prende cinco em Assis Brasil

Único deputado da bancada acreana a participar do almoço que reuniu os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Peru, Pedro Castillo, Alan Rick (DEM-AC) cita um trecho da Bíblia Sagrada para defender sua opinião sobre as próximas eleições: “Um Reino dividido não subsiste”. Ele acredita na união de todos os líderes pró-Gladson em uma única chapa, e acredita que, só assim, a situação tem uma chapa qualificada e capaz de derrotar com folga a oposição.

“Eu defendo a unidade, e acredito que é dessa unidade que vem nossa vitória. Acho que não é hora para achismos, vaidades; é hora de humildade, pensar no desenvolvimento do Acre e de fazermos isso juntos”. Afirma que não tocou nesse assunto, nem com o governador Gladson Cameli (Progressistas-AC), nem com o senador Marcio Bittar (PSL-AC), que também estavam no evento. “Pior que não [falamos sobre isso]. Estávamos todos animados com a agenda – e focados nela”. Confessou terem tocado em ‘assuntos triviais’, mas nada relevante.

Com a candidatura ao Senado posta, o confiante Alan Rick continua defendendo ser o quadro mais ideal para estar ao lado de Gladson, e diz estar trabalhando para isso. “Tenho trabalhado duro e recebido feedback muito positivo. A melhor resposta é aquela que vem do povo”.

Marcio Bittar

Senador Marcio Bittar (PSL-AC) defende o encontro como um ‘importante passo’ para o desenvolvimento do Acre. E não só comercial e econômico: fala em cultura e segurança também. “Estou muito feliz e agradeço ao presidente Bolsonaro e ministra Tereza Cristina por olharem para essa região com carinho”.

Cidadania

Davi Lima, Léo do Valdemar Maciel, Ambrózio, Erlan Nogueira e Dêda da Construção são alguns dos nomes já fechados para disputa à Aleac pelo Cidadania. Chapa recheada de representantes sindicais e líderes de comunidade. Victor Augusto Farias deve disputar a Câmara Federal.

Cidadania²

O presidente David Hall está conversando com um ex-deputado para compor seu elenco. Caso o namoro termine em casamento, será uma excelente adesão.

Senador Guiomard

Consultei algumas lideranças de Senador Guiomard sobre três nomeações no Diário Oficial, edição de quinta-feira (3), e a resposta foi unânime: “Não faço ideia de quem sejam”. Palpites?

Jenilson Leite

De todos os membros ligados ao PSB que conheço, impressionante a reposta unânime de que o grande destaque do partido hoje é Jenilson Leite e sua pré-candidatura ao Governo do Acre. Anima até os que, antes, eram mais incrédulos.

PSB

Sobre as chapas, as opiniões são modestas. Por enquanto, a chapa para deputado estadual elege um – isso de acordo com os consultados. É que também existe a chance de uma federação: se isso for para frente, não adiantaria pensar em chapa completa agora.

Não procurou

MDB ainda não procurou nenhum pré-candidato ao Governo do Acre para conversar. E, por nenhum, inclui-se Jorge Viana e Petecão. Quer ver as águas do rio Acre rolando um pouco antes de mover peças do jogo.

Com jeitinho

Se o MDB pedisse, com jeitinho, para o deputado federal Flaviano Melo ser vice-governador na chapa de Gladson, afirmando ser necessário e o melhor cenário para o partido, ele iria. mas esse não é o caso.

Márcia Bittar

A pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, deu uma pausa nas agendas para dispensar cuidados à filha, que testou positivo para a Covid-19. “Ela passa muito bem, mas vim conferir”. Sobre as andanças, está animada como sempre. “Estão muito, muito boas”.

