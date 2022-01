Polícia Civil deflagra operação e prende nove pessoas em Tarauacá e Feijó

O Governo do Estado, por meio do Ieptec Dom Moacyr, inicia 2022 lançando três editais que disponibilizam 200 vagas para ingresso de educandos em cursos técnicos.

São cursos inteiramente gratuitos, e as inscrições que foram abertas nesta quarta-feira, 5, seguem até a próxima terça-feira, dia 11. Os cursos oferecidos são: Técnico em Administração, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Vendas e Técnico em Comércio.

São 100 vagas para o município de Rio Branco pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira, sendo 50 para o curso de Administração e 50 para técnico em vendas; 50 vagas para Plácido de Castro pelo Cept João de Deus com o curso de Serviços Públicos; e mais 50 para Cruzeiro do Sul pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora), com o curso para técnico em Comércio.

Todos os cursos estão sendo ofertados como resultado de pactuação do Governo do Estado, por meio do Ieptec, junto ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, em sua nova ação denominada Novos Caminhos, em parceria com a Rede e-Tec.

Aos candidatos interessados, as inscrições estão sendo realizadas apenas de forma presencial, nas sedes do Ieptec em Rio Branco (Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, no horário das 08:30h às 11:30h e da 14:30h às 16:30h e na sexta-feira dia 07/01/2022 será das 7:30h às 12:30h); Cept João de Deus em Plácido de Castro (Rodovia AC 49, Km 3,5, das 08h às 11h e das 14h às 17h).

Quanto a documentação exigida: preencher ficha com seus dados que está disponível nos locais de inscrição; levar cópia legível dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade (declaração ou histórico) e do comprovante de inscrição no CadÚnico, caso seja inscrito); informar telefone para contato e e-mail ativo.

O candidato poderá se inscrever em apenas um curso, e caso haja mais de uma inscrição, será validada apenas a primeira.

