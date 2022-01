Polícia Civil deflagra “Operação Pacificar” em Rodrigues Alves e prende cinco

A presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Arlete Amaral, lançou um comunicado nesta ultima Terça-Feira, 25, referente ao retorno das sessões ordinárias do poder legislativo.

De acordo com o comunicado, as sessões será restrita ao público, mas contará com a transmissão ao vivo pelas redes sociais do Facebook e Youtube na pagina oficial da Câmara.

As sessões da Câmara de Brasiléia estavam em recesso desde o mês de Dezembro de 2021 conforme o estabelecido no regulamento interno. As sessões ordinárias ocorrem sempre na Terça-Feira de cada semana, em caso de feriado, ocorrerá no primeiro dia útil pós feriado.

Veja a nota de Comunicado a seguir:

