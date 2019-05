Uma ação realizada na noite desta quinta-feira, dia 23, por policiais civis do município de Epitaciolândia, município distante 240km da capital na fronteira do Acre com a Bolívia, deteve quatro jovens por suspeita de envolvimento em tráfico de entorpecentes na entrada do Bairro José Hassem.

Segundo foi apurado, a operação em conjunto com pessoal do IAPEN, seria para buscar informações de pessoas que receberam o benefício de monitoramento e possíveis envolvidos com o tráfico de drogas no bairro José Hassem.

A equipes se dirigiram para o onde estão reconstruindo a ponte de acesso ao Bairro, quando se depararam com quatro indivíduos que, ao avistaram os agentes, tentaram empreender fuga pela principal rua do Bairro. Um tentou se esconder no quintal, mas, foi denunciado pelos moradores e foi detido.

Ao realizarem buscar no local onde estava o quarteto, foi localizado várias trouxinhas contendo cloridrato de cocaína, além de dinheiro, proveniente de algumas vendas feitas anteriormente.

Dois menores com idades de 16 e 14 anos foram apreendidos juntos com Gustavo Batista Rodrigues (18) e Odair Canuto da Silva (28). Todos foram conduzidos para a delegacia, ficando a disposição do delegado e seriam apresentado ao Judiciário local para os procedimentos cabíveis.

Uma moto modelo Honda/Bizz que estava transitando foi apreendida durante uma averiguação de rotina, onde descobriram que a mesma estaria com o documento adulterado, o que pode caracterizar produto de roubo.

Esta também foi levada para a delegacia e o condutor liberado, devendo se apresentar posteriormente para melhor se explicar ao delegado.

