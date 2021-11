Polícia Civil do Acre promove aperfeiçoamento a delegados e agentes na região do Juruá

Ascom/Policia Civil do Acre

O governo do Acre, por meio da Policia Civil em parceria Academia de Polícia Civil do Acre (Acadepol), realizou, entre os dias 09 e 12 de novembro, um Curso de Entradas Táticas, dentro do programa de capacitação continuada destinado a agentes e delegados que atuam na regional do Juruá.

A oferta do curso está dentro do cronograma de capacitação continuada e é uma das orientações da Direção-Geral de Polícia Civil sendo prioridade da gestão atual, para que a instituição siga com o trabalho de aprimoramento e nivelamento dos conhecimentos do efetivo.

O curso já formou turmas na capital, regionais do Alto e Baixo Acre, e segue no interior com a formação de novas turmas contemplando agora os servidores do Juruá.

A Acadepol também disponibiliza vagas para policiais de outras instituições de segurança pública, Policia Federal, Policia Rodoviária Federal, Instituto de Administração Penitenciaria e Policia Militar, como forma de contribuir para o aprimoramento dos conhecimentos e o bom desempenho dos agentes em atividade.

O objetivo das ações de aperfeiçoamento é a continuidade da excelência na oferta de um serviço de qualidade à população, garantindo a segurança dos servidores no cumprimento das missões. Nesta ocasião foram realizadas as 14ª e 15ª turmas, somando-se as outras, alcançando um quantitativo de mais de 200 policiais capacitados.

O treinamento tem duração de 20 horas-aula e envolve técnicas de entradas em ambientes confinados, técnicas de aproximação, imobilização, algemamento, condução de detidos em viatura, e noções de baixa luminosidade, ministradas em aulas teóricas e práticas. Todo o efetivo da Polícia Civil, incluindo capital e interior, passará pelo aperfeiçoamento, o que gera um nivelamento e padronização doutrinária dos agentes no enfrentamento à criminalidade.

