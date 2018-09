Delegados e todos os Policiais Civis já foram convocados a trabalhar em regime de plantão em todos os municípios

O diretor geral da Polícia Civil no Acre, Carlos Flávio Gomes Portela Richard, baixou portaria convocando delegados e todos os policiais civis com atuação no Estado, para atuarem nas eleições 2018, em auxílio às forças da Polícia Federal para garantir a segurança e lisura do pleito nos dias 7 e, se necessário, dia 28 de outubro, (primeiro e segundo turno das eleições).

“Iremos assegurar a lisura desse processo eleitoral. Para isso, são necessárias ações que visem a prevenção e repressão de crimes eleitorais. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a Polícia Civil terá atuação supletiva”, diz o delegado na portaria que foi publicado na edição do Diário Oficial de sexta feira (14).