Policia Civil do Alto Acre realiza 1° baile homenageando agentes e aposentados

O prefeito Sérgio Lopes juntamente com a secretária de Cidadania e Assistência Social Eliade Maria, entregaram certificados de conclusão do Curso de Manipulação e fabricação de Produtos Lácteos derivados do Leite em Epitaciolândia.

O curso foi oferecido pela prefeitura em parceria com Senac, para produtora de leite que residem no Ramal da Alemanha e adjacências, durante uma semana foi repassa as formulas corretas para fabricação de diversos queijos e doces tendo como matéria prima o leite bovino.

A secretária destacou a importância desse curso para o aperfeiçoamento dessa prática agregando valores aos produtos e tornando-os com mais competitividade no mercado.

A Senhora Francisca bem como as outras participantes do curso disse que agora estão fabricando queijos e doces com melhor qualidade e suas vendas aumentaram muito, muitas já estão usando plataformas como o whatsaap para alcançar novos clientes.

O prefeito Sérgio Lopes enfatizou bem esse momento.

“Hoje Epitaciolândia está se solidificando como a Capital do agronegócio do Estado do acre, e por isso estamos investindo em cursos profissionalizantes para aprimorar nossos produtos e agregar valores, e assim melhorar a qualidade vida e a renda das pessoas, hoje podemos dizer que temos novas empreendedoras no ramo de derivados do leite aptas a fornecerem produtos de alta qualidade como os que estamos provando aqui.” Pontuou o prefeito.

Comentários