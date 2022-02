Polícia Civil e Penal fecha o cerco e prende faccionado com arma e droga

Seria encaminhado para o presídio estadual Francisco de Oliveira Conde no dia desta sexta-feira, dia 4, David Ícaro Almeida de Souza, preso em flagrante delito pelo porte de arma e entorpecente durante mais uma ação envolvendo agentes da Delegacia de Polícia do município de Epitaciolândia, em conjunto com a Polícia Penal.

Segundo o delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, o acusado é membro de organização criminosa, além de ser considerado de alta periculosidade que estava custodiado, que foi preso e seria tirado do meio da sociedade de bem.

Esse trabalho também teve a detenção de menores, que vem sendo cooptados para o mundo do crime, inicialmente ‘trabalhando’ como comerciantes de drogas com intuito de ganhar pequenas quantias de dinheiro de modo fácil, sendo que agora, deverão prestar contas com o judiciário.

A prisão de David foi continuação de todo o trabalho ocorrido no dia de quinta-feira (3), quando foi feito um cerco na residência do suspeito culminando com sua prisão e da esposa que também já tinha passagem pela polícia. Foram apreendidos dezenas de papelotes de cocaína e tabletes de maconha, além de armas brancas, dinheiro, celulares e outros.

Veja vídeo reportagem com o delegado Luís Tonini.

