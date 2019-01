Investigadores da Policia Civil de Epitaciolândia conduziram no decorrer da semana diversas pessoas para prestarem esclarecimentos sobre envolvimentos em atos criminosos praticados na cidade.

Dentre os crimes solucionados esta uma tentativa de Homicídio ocorrida no último domingo, dia 13/01, no Bairro da Gloria, onde a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo. Os policiais identificaram os dois autores, sendo que os mesmos foram conduzidos até a Delegacia para prestar esclarecimentos. Nas diligencias realizadas os investigadores prenderam em flagrante uma mulher – S. A. L, por posse de munição e tráfico de drogas.

Foi solucionado também um furto de um salão de beleza ocorrido no dia 13/01, no Bairro Aeroporto. Os investigadores conseguiram identificar o autor do delito e recuperar todos os objetos furtados.

Outro crime solucionado foi um roubo ocorrido ontem, dia 17/01, por volta das 12 horas, quando um indivíduo armado com uma faca subtraiu de um jovem, sua carteira de bolso levando seus documentos e certa quantia em dinheiro. O autor do roubo foi conduzido a Delegacia pela Policia Militar na noite de quinta-feira após adentrar em uma residência e furtar um capacete.

O Delegado Alex Danny realizou o procedimento de flagrante e demais despachos referentes aos outros casos.

As ações da Policia Civil de Epitaciolândia continuam no intuito de solucionar outros casos e garantir a segurança da população referente aos festejos de São Sebastião que ocorre no próximo domingo, dia 20 de janeiro.

