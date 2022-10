Polícia Civil elucida duplo homicídio, identifica suspeito e prende autor em Feijó

O governo do Acre reafirmou o compromisso com o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental, ao participar de solenidade que tratou sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), realizada na Embaixada do Reino Unido, nesta quinta-feira, 20, em Brasília.

O Acre participará da COP27, que é a maior conferência mundial sobre o clima e que será realizada de 6 a 18 de novembro no Egito, país que recebeu oficialmente do Reino Unido o comando do evento na quinta-feira. A transmissão foi feita pela embaixadora do Reino Unido, Melanie Hopkins, para o encarregado de negócios do Egito, Karim Hegazy

O governador Gladson Cameli foi representado na solenidade pelo representante do governo em Brasília, Ricardo França.

“Fomos ratificar o compromisso do governo do Acre com as definições da COP26, realizada em 2021, e com com os avanços da COP27”, disse França, destacando os esforços do governo na busca do desenvolvimento econômico e social e preservação do meio ambiente.

“Isso é compromisso do governador Gladson Cameli e ele vem tomando as medidas necessárias para atingir esse objetivo”, afirmou Ricardo França, citando, entre os exemplos, políticas públicas específicas, mais o enfrentamento ao desmatamento e às queimadas ilegais.

“O governador tem mostrado que é possível desenvolver o estado, inclusive com o agronegócio, sem derrubar uma árvore, utilizando apenas os espaços abertos antes do seu governo”, lembrou o representante. França também afirmou que o governo reconhece os desafios de preservar a Amazônia e que os estados da região precisam de apoio, inclusive dos países mais ricos nessa luta, preservando a autonomia dos governos locais.

“Precisamos encontrar soluções e apoios que possibilitem a preservação da Amazônia e, ao mesmo tempo, permitam a sobrevivência e a dignidade da população local, que hoje é de cerca de 30 milhões de pessoas. Nesse sentido, os debates da COP27 são de fundamental importância”, disse França.

Desenvolvimento sustentável

Entre as ações na COP27, o governo do Acre apresentará, durante o evento, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Acre para o período 2023-2032 no dia 12 de novembro, das 10 às 12 horas, no miniauditório do Amazônia Legal.

Também apresentará experiências com uso de ferramentas espaciais para o combate ao desmatamento ilegal. O governo do Acre também estará presente em reunião de governadores da Amazônia com a China, dia 16/11, das 14 às 16 horas, no Auditório do Amazônia Legal. O assunto será a implementação do Consórcio Brasil Verde – um fundo de investimento voltado à captação de recursos de financiamento climático para a redução de emissões e incentivo à geração de energias renováveis.

Antes, no dia 9, será tratado o tema “Os desafios e oportunidades na implementação dos projetos de fomento para a restauração florestal no Acre” incluso no Programa de Regularização Ambiental do Estado” – das 16h30 às 18h30, no mini auditório do Amazônia Legal HUB/Blue Zone.

Também haverá troca de experiências entre instâncias de governanças indígenas com instituições parceiras na busca de estratégias, visando medidas como a redução do desmatamento (dia 12), entre outros assuntos.

Crédito de carbono

O governo pretende formalizar, no evento, a assinatura do contrato de crédito de carbono com a multinacional Mercuria, que é uma das maiores empresas integradas de comercialização de energia e commodities do mundo, buscando ainda avançar nesse tipo de transação com potenciais compradores.

A agenda geral conta com a participação da equipe do governo do Acre nos diversos dias da Cop 27

