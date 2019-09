DCORE prendeu duas pessoas acusadas de tráfico de drogas e de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu no final da tarde de terça-feira, 10, duas pessoas acusadas de tráfico de drogas e de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Na ocasião os policiais apreenderam ainda drogas, armas e material para refino e embalagem.

De acordo com o delegado Pedro Resende, os policiais investigavam uma série de denúncias que chegaram ao conhecimento da polícia por meio do Whatsapp, na ocasião flagraram Gabriel Dias de Assis, 18 anos com um simulacro de arma de fogo e drogas.

Diante do flagrante os agentes foram até a casa onde funcionava a boca de fumo encontrando Douglas Souza Batista, 22 anos, que de acordo com a autoridade policial era o dono da boca de fumo, com mais drogas e o material para refino.

O que chamou a atenção dos agentes é que o ponto de tráfico funcionava próximo a uma escola. As prisões ocorreram no Conjunto Copaíba. Foram encontrados 10 embalagens de cocaína, 47 tabletes de maconha, R$ 157,00, um revólver calibre 32 e um simulacro de pistola . A dupla era investigada por tráfico, roubo e por alugar armas para os membros da facção.

Comentários