Polícia Civil faz reconstituição de acidente de trânsito que matou menino indígena em Cruzeiro do Sul

A Polícia Penal de Sena Madureira desencadeou nesta sexta-feira (21), uma mega operação com a finalidade de tirar de circulação alguns reeducandos que estavam sendo monitorados eletronicamente. Através do Núcleo de inteligência do presídio, a equipe de monitoramento detectou que tais apenados estariam incentivando as ondas de crimes na cidade e, com isso, quebrando o regramento do sistema.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisões expedidos pela justiça Senamadureirense. Os alvos estavam nos bairros: Bom Sucesso, Eugênio Areal, Cristo Libertador e em um ramal localizado na BR-364. “Dois desses indivíduos integram facções criminosas e estariam incentivando crimes na cidade”, destacou um policial do monitoramento.

Os quatro reeducandos foram levados inicialmente para a Unidade de Segurança Pública de Sena e ontem mesmo regressaram para o regime fechado no presídio Evaristo de Moraes.

A lei permite que em determinadas situações o detento saia do presídio e fique no regime aberto usando a tornozeleira eletrônica. Decorre que boa parte deles não obedece as regras do sistema de monitoramento e acabam perdendo o benefício.

De acordo com o coordenador do monitoramento eletrônico, a equipe está atenta 24 horas visando coibir qualquer tipo de ilegalidade.

