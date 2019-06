A Policia Civil de Epitaciolândia participou neste domingo, dia 23, do aniversário de duas crianças, que na zona rural, no Polo, localizado no km 08 da Estrada Velha.

Os policiais foram até o local ao ficarem sabendo que os irmãos gêmeos Kauan e Kaue, que completaram sete anos de idade, são fãs da Policia.

No início da semana, os Policiais Civis de Epitaciolândia ficaram sabendo do aniversário e do carinho que os meninos sempre tiveram com a policia. De acordo com familiares, um dos desejos deles era pelo menos tirar foto com um policial. Sabendo disso, os Agentes se mobilizaram e foram até o local neste domingo, por volta das 12h.

Além de serem surpreendidos com a chegada de seus heróis no local, os aniversariantes receberam presentes e puderam andar na viatura, usando blusas e bonés que ganharam com o nome da Policia Civil. Os gêmeos almoçaram ao lado dos policiais, conheceram alguns itens como radio HT, algemas e distintivos e depois tiraram diversas fotos.

A Policia Civil informou que sempre estará ao lado da sociedade fazendo o seu papel em servir e proteger, e que foi uma honra está presente em um momento tão importante a duas crianças.

