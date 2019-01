Mãe e filhos foram detidos em flagrante

Na manhã desta quarta-feira (02), uma operação policial, autorizada pelo delegado Alex Danny, responsável por toda regional do Alto Acre, e coordenada pelo Inspetor Eurico Feitosa, prende mãe e filho acusado de estarem comercializados entorpecentes em uma residência localizada no bairro do Laranjal, na cidade de Xapuri.

Os presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas são Francisca Bezerra de Moura (44), e o filho, Werbeson Bezerra Nascimento (21), além da apreensão do irmão menor, em flagrante delito pelo crime de comercio e tráfico ilegal de drogas.

De acordo com o inspetor Eurico Feitosa, mãe e filhos já vinham sendo investigados por estarem fazendo o comércio de tráfico de drogas na cidade. No decorrer das investigações, os policiais tomaram conhecimento que Francisca Bezerra era funcionária da Secretaria Municipal de Saúde do município de Xapuri, sendo que nas horas vagas, participava de vendas de drogas com seus filhos que foram detidos em sua residência.

A droga encontrada em poder dos mesmos era maconha, que estava pronta para ser comercializada. Foi encontrado também no local conhecida por “Boca de Fumo do Chupa Dedo”, uma certa quantidade de dinheiro que pode ser oriundo do comércio de drogas.

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia do município, onde seriam ouvidos e encaminhados para o judiciário local, para que seja dado os procedimentos cabíveis sobre o caso.

