Polícia Civil fecha ponto de drogas e detém quatro em Epitaciolândia

Agentes da delegacia do município de Epitaciolândia, sob o comando do delegado Luís Tonini, realizaram uma abordagem à uma casa no Bairro Liberdade, onde foi denunciado que havia um ponto de venda de entorpecentes no local.

Na abordagem, dois menores foram apreendidos, sendo o rapaz de 13 anos que vinha realizando o comércio e portava algumas ‘cabeças’ de maconha prontas para o comercio, e a jovem, segundo informações, foi detida após ver os agentes e tentou avisar a chegada dos mesmos.

Em seguida, foram detidos os irmãos Lauane Oliveira da Silva (24) e seu irmão, Victor Oliveira da Silva (21), que já tem várias passagens pela Justiça, inclusive teria sido liberado do FOC no dia 19 do mês de setembro passado.

Também foi encontrado dentro da casa, várias ‘cabeças’ de maconha prontas para o comercio e uma moto Bizz, com a placa adulterada de outro modelo. Segundo o delegado, Victor já foi preso pelo mesmo crime, além de estar praticando roubos de motos tanto no lado brasileiro, quanto no lado boliviano.

O próprio confessou que havia roubado cerca de 10 motos nos últimos 20 dias, desde quando saiu do FOC. Outro fato que foi levantado, que Lauane e Victor são irmãos e que os menores, são primos e todos estariam envolvidos no ilícito.

O caso será conduzido ao judiciário local para os procedimentos de praxe e os menores ao MP. Todos estão sendo acusados de tráfico, associação ao tráfico, comércio ilegal de entorpecentes, furto, adulteração de veículo automotor e receptação.

Veja entrevista com o delegado.

