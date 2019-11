A imprensa boliviana diz que avião teria sido interceptado pelos aviões e confundido com os que fazem transporte de drogas

Por Alcinete Gadelha, G1 AC — Rio Branco

Segundo meios de comunicação do Peru, o avião civil que estaria trabalhando para pecuaristas localizados pela fronteira, teria sido interceptado pelos aviões e confundido com os que fazem transporte de drogas, o que seria comum nesta região da tríplice fronteira.

A aeronave de pequeno porte foi encontrada na madrugada de domingo (27), mas, segundo a polícia, os moradores da região teriam visto o avião cair na última quinta-feira (24). Durante as investigações, três pessoas chegaram a ser ouvidas e confessaram que foram ao local atrás de armas e dinheiro. A Polícia Federal deve ficar a frente das investigações que apuram a queda de uma aeronave de pequeno porte encontrada em uma área de mata a cerca de 30 quilômetros de Assis Brasil, cidade do interior do Acre, que faz fronteira com o Peru e deixou duas pessoas mortas, segundo informou o delegado Sérgio Lopes. "A partir de agora quem vai tomar conta do caso é a Polícia Federal. Eles mandaram um documento para a Polícia Civil alegando que a competência para investigar esse tipo de caso é deles", disse o delegado, que comandava as investigações desde o dia 27 de outubro.

Segundo Lopes, no início da próxima semana, um documento deve ser entregue a ele com o pedido do inquérito.

_________________ “O nosso delegado geral já me avisou e vai encaminhar um documento para mim, na segunda-feira (4), avocando o inquérito. Então, a partir de agora agora esse inquérito vai ser tocado pela Polícia Federal”, pontuou.

Segundo o delegado Sérgio Lopes não dá de ver nada que correlacione com esse fato em si pois não aparece nenhum deles caindo e não é possível saber se de fato é a região onde o avião caiu a única semelhança é a área de mata e a data que as imagens começaram a circular.

Corpos achados

A Polícia Civil identificou os corpos achados entre os destroços do avião.

As duas vítimas foram identificadas como José Roberto Arteaga Roca, de 31 anos, e Damian Roca Guardia, que faria 32 anos nesta quarta-feira (30).

O delegado explicou que a carteira estava junto a uma das vítimas, mas só pôde ser manuseada após um trabalho de assepsia devido ao estado de decomposição que os corpos se encontravam.

Segundo o delegado, supostos familiares dos dois homens estão no Acre para fazer o DNA para tentar comprovar o parentesco. Além disso, ele informou que os corpos ainda estão no IML até que seja comprovado parentesco

